FAB: First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

87.53 USD 0.23 (0.26%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FAB fiyatı bugün 0.26% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 87.41 ve Yüksek fiyatı olarak 87.68 aralığında işlem gördü.

First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
87.41 87.68
Yıllık aralık
67.96 90.30
Önceki kapanış
87.30
Açılış
87.41
Satış
87.53
Alış
87.83
Düşük
87.41
Yüksek
87.68
Hacim
10
Günlük değişim
0.26%
Aylık değişim
0.74%
6 aylık değişim
10.29%
Yıllık değişim
4.85%
