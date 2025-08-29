CotationsSections
FAB: First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

87.41 USD 0.11 (0.13%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FAB a changé de 0.13% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 87.41 et à un maximum de 87.41.

Suivez la dynamique First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FAB Nouvelles

Range quotidien
87.41 87.41
Range Annuel
67.96 90.30
Clôture Précédente
87.30
Ouverture
87.41
Bid
87.41
Ask
87.71
Plus Bas
87.41
Plus Haut
87.41
Volume
1
Changement quotidien
0.13%
Changement Mensuel
0.60%
Changement à 6 Mois
10.14%
Changement Annuel
4.71%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%