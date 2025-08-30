Valute / FAB
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
FAB: First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
87.41 USD 0.11 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio FAB ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.41 e ad un massimo di 87.41.
Segui le dinamiche di First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FAB News
- J.P. Morgan annuncia stabilizzazione per l’offerta Sukuk di Binghatti
- Why The Fed Prefers PCE Over CPI For Inflation Insights
- S&P 500 Earnings: Pay Attention To Asset Classes That Haven’t Worked In The Last 15 Years
- Weekly Outlook - PMI And PCE In Spotlight As US Dollar Remains Sensitive To US Labor Data
- Equities Supported By Improvement In Business Cycle Indicators
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Record Share Of EPS Increases This Quarter, But Are Economic Cracks Forming?
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- S&P 2025 Target Raised To 7,000 On AI Momentum And Fed Clarity
- U.S. Indices Surge With Nasdaq And S&P 500 Leading Before FOMC Rate Decision
- S&P 500 Snapshot: 4-Day Win Streak Snapped
- 2026 Expected S&P 500 EPS Hasn’t Wavered Much From Expected 14% Growth Rate
- The Life Of A Fed Chair
- What Should You Expect During A Bull Market For Stocks?
- The S&P 500, Dow And Nasdaq Since 2000 Highs As Of August 2025
- Up And Away? Tracking Equity Markets After Record Highs
- Chart Of The Day: Should You Worry About This September?
- Keeping Cool In Volatile Markets: The Upside Of Defensive Equity Strategies
- Troubled Times Haven’t Worried Stocks
- Fall Volatility Favors Gold
- S&P 500 Snapshot: Inflation Worries Snap 3-Week Win Streak
- How Much Riskier Is The Russell 2000 Vs. The S&P 500?
- U.S. ETF Growth Easily Outpaces Market Gains Since 2020
- Markets Weekly Outlook: U.S. Non-Farm Payrolls, U.S. ISM Services PMIs, Eurozone Inflation
Intervallo Giornaliero
87.41 87.41
Intervallo Annuale
67.96 90.30
- Chiusura Precedente
- 87.30
- Apertura
- 87.41
- Bid
- 87.41
- Ask
- 87.71
- Minimo
- 87.41
- Massimo
- 87.41
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- 0.60%
- Variazione Semestrale
- 10.14%
- Variazione Annuale
- 4.71%
24 settembre, mercoledì
14:00
USD
- Agire
- 0.800 M
- Fcst
- 0.692 M
- Prev
- 0.664 M
14:00
USD
- Agire
- 20.5%
- Fcst
- 7.9%
- Prev
- -1.8%
14:30
USD
- Agire
- -0.607 M
- Fcst
- -2.631 M
- Prev
- -9.285 M
14:30
USD
- Agire
- 0.177 M
- Fcst
- -0.329 M
- Prev
- -0.296 M
17:00
USD
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.724%