FAB: First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

87.41 USD 0.11 (0.13%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio FAB ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 87.41 e ad un massimo di 87.41.

Segui le dinamiche di First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
87.41 87.41
Intervallo Annuale
67.96 90.30
Chiusura Precedente
87.30
Apertura
87.41
Bid
87.41
Ask
87.71
Minimo
87.41
Massimo
87.41
Volume
1
Variazione giornaliera
0.13%
Variazione Mensile
0.60%
Variazione Semestrale
10.14%
Variazione Annuale
4.71%
