FAB: First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
87.41 USD 0.11 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FAB hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.41 bis zu einem Hoch von 87.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
87.41 87.41
Jahresspanne
67.96 90.30
- Vorheriger Schlusskurs
- 87.30
- Eröffnung
- 87.41
- Bid
- 87.41
- Ask
- 87.71
- Tief
- 87.41
- Hoch
- 87.41
- Volumen
- 1
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 0.60%
- 6-Monatsänderung
- 10.14%
- Jahresänderung
- 4.71%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
- Akt
- 0.800 M
- Erw
- 0.692 M
- Vorh
- 0.664 M
14:00
USD
- Akt
- 20.5%
- Erw
- 7.9%
- Vorh
- -1.8%
14:30
USD
- Akt
- -0.607 M
- Erw
- -2.631 M
- Vorh
- -9.285 M
14:30
USD
- Akt
- 0.177 M
- Erw
- -0.329 M
- Vorh
- -0.296 M
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.724%