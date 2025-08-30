KurseKategorien
FAB: First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

87.41 USD 0.11 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FAB hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 87.41 bis zu einem Hoch von 87.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
87.41 87.41
Jahresspanne
67.96 90.30
Vorheriger Schlusskurs
87.30
Eröffnung
87.41
Bid
87.41
Ask
87.71
Tief
87.41
Hoch
87.41
Volumen
1
Tagesänderung
0.13%
Monatsänderung
0.60%
6-Monatsänderung
10.14%
Jahresänderung
4.71%
24 September, Mittwoch
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten
Akt
0.800 M
Erw
0.692 M
Vorh
0.664 M
14:00
USD
Verkäufe von Neubauten m/m
Akt
20.5%
Erw
7.9%
Vorh
-1.8%
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermenge
Akt
-0.607 M
Erw
-2.631 M
Vorh
-9.285 M
14:30
USD
EIA Rohöl, Änderung der Speichermengen in Cushing, Oklahoma
Akt
0.177 M
Erw
-0.329 M
Vorh
-0.296 M
17:00
USD
5-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.724%