FAB: First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

87.41 USD 0.11 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс FAB за сегодня изменился на 0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 87.41, а максимальная — 87.41.

Следите за динамикой First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
87.41 87.41
Годовой диапазон
67.96 90.30
Предыдущее закрытие
87.30
Open
87.41
Bid
87.41
Ask
87.71
Low
87.41
High
87.41
Объем
1
Дневное изменение
0.13%
Месячное изменение
0.60%
6-месячное изменение
10.14%
Годовое изменение
4.71%
24 сентября, среда
14:00
USD
Продажи нового жилья
Акт.
0.800 млн
Прог.
0.692 млн
Пред.
0.664 млн
14:00
USD
Продажи нового жилья м/м
Акт.
20.5%
Прог.
7.9%
Пред.
-1.8%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
-0.607 млн
Прог.
-2.631 млн
Пред.
-9.285 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
0.177 млн
Прог.
-0.329 млн
Пред.
-0.296 млн
17:00
USD
Аукцион по размещению 5-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
3.724%