FAB: First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
87.41 USD 0.11 (0.13%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FAB 환율이 오늘 0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 87.41이고 고가는 87.41이었습니다.
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FAB News
일일 변동 비율
87.41 87.41
년간 변동
67.96 90.30
- 이전 종가
- 87.30
- 시가
- 87.41
- Bid
- 87.41
- Ask
- 87.71
- 저가
- 87.41
- 고가
- 87.41
- 볼륨
- 1
- 일일 변동
- 0.13%
- 월 변동
- 0.60%
- 6개월 변동
- 10.14%
- 년간 변동율
- 4.71%
24 9월, 수요일
14:00
USD
- 활동
- 0.800 M
- 예측값
- 0.692 M
- 훑어보기
- 0.664 M
14:00
USD
- 활동
- 20.5%
- 예측값
- 7.9%
- 훑어보기
- -1.8%
14:30
USD
- 활동
- -0.607 M
- 예측값
- -2.631 M
- 훑어보기
- -9.285 M
14:30
USD
- 활동
- 0.177 M
- 예측값
- -0.329 M
- 훑어보기
- -0.296 M
17:00
USD
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 3.724%