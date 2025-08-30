CotizacionesSecciones
FAB: First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund

87.41 USD 0.11 (0.13%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FAB de hoy ha cambiado un 0.13%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 87.41, mientras que el máximo ha alcanzado 87.41.

Siga la dinámica de la pareja de divisas First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
87.41 87.41
Rango anual
67.96 90.30
Cierres anteriores
87.30
Open
87.41
Bid
87.41
Ask
87.71
Low
87.41
High
87.41
Volumen
1
Cambio diario
0.13%
Cambio mensual
0.60%
Cambio a 6 meses
10.14%
Cambio anual
4.71%
24 septiembre, miércoles
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
0.800 M
Pronós.
0.692 M
Prev.
0.664 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
20.5%
Pronós.
7.9%
Prev.
-1.8%
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo
Act.
-0.607 M
Pronós.
-2.631 M
Prev.
-9.285 M
14:30
USD
AIE Cambio en las Reservas de Crudo en Cushing
Act.
0.177 M
Pronós.
-0.329 M
Prev.
-0.296 M
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.724%