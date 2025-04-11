Dövizler / EVT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
EVT: Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I
24.17 USD 0.03 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
EVT fiyatı bugün -0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.17 ve Yüksek fiyatı olarak 24.36 aralığında işlem gördü.
Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
EVT haberleri
- Dunn Aaron, Eaton Vance’ın direktörü, EVT hisselerinde 49492 dolar satış yaptı
- Dunn Aaron, director at Eaton Vance, sells $49492 in EVT stock
- NIE: Market Valuations Appear Stretched, But This Fund's Has Improved
- My 10% Income Portfolio–Mirror, Mirror On The Wall
- JPMorgan assumes coverage on EVT stock with Neutral rating, raises price target
- Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.06%
- My 10% Income Portfolio–Protecting The NAV
- 5 Closed-End Fund Buys In The Month Of July 2025
- Top 10 Income Funds From Eaton Vance
- HTD ETF: Buy This Quality Fund For Monthly Income (NYSE:HTD)
- BXSY: This Unique Fund Could Have A Lot To Offer (OTCMKTS:BXSY)
- FT: Income Plus Inflation Protection
- My Income Portfolio—The Icing On The Cake
- ERH: All-Weather Strategy With Full Distribution Coverage And A Discount Valuation
- EVT: Tax-Advantaged High Yield Available At A Discount (NYSE:EVT)
- Model Portfolio For Income, June 2025
- CSQ: Continuing To Outperform And Good Wealth Protection Against A Dollar Devaluation
- The Little Portfolio And The Good Certificate
- EVT CEF: 8% Yield, Attractive Discount (NYSE:EVT)
- ACV: Making The Right Moves In The Current Environment, But Very Expensive
- EVT and IMAX Expand Fast-Growing Partnership with Four New IMAX With Laser Locations In Australia
- My Income Portfolio: In The Garden Of Eden
- Model Portfolio For Income, April 2025
- EVT CEF: Funding Your Retirement With Tax-Efficient Dividend Income (NYSE:EVT)
Günlük aralık
24.17 24.36
Yıllık aralık
19.20 25.83
- Önceki kapanış
- 24.20
- Açılış
- 24.20
- Satış
- 24.17
- Alış
- 24.47
- Düşük
- 24.17
- Yüksek
- 24.36
- Hacim
- 103
- Günlük değişim
- -0.12%
- Aylık değişim
- -0.25%
- 6 aylık değişim
- 4.86%
- Yıllık değişim
- -2.50%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
- Açıklanan
- 0.800 M
- Beklenti
- 0.692 M
- Önceki
- 0.664 M
14:00
USD
- Açıklanan
- 20.5%
- Beklenti
- 7.9%
- Önceki
- -1.8%
14:30
USD
- Açıklanan
- -0.607 M
- Beklenti
- -2.631 M
- Önceki
- -9.285 M
14:30
USD
- Açıklanan
- 0.177 M
- Beklenti
- -0.329 M
- Önceki
- -0.296 M
17:00
USD
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.724%