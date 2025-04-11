FiyatlarBölümler
Dövizler / EVT
EVT: Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I

24.17 USD 0.03 (0.12%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

EVT fiyatı bugün -0.12% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.17 ve Yüksek fiyatı olarak 24.36 aralığında işlem gördü.

Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
24.17 24.36
Yıllık aralık
19.20 25.83
Önceki kapanış
24.20
Açılış
24.20
Satış
24.17
Alış
24.47
Düşük
24.17
Yüksek
24.36
Hacim
103
Günlük değişim
-0.12%
Aylık değişim
-0.25%
6 aylık değişim
4.86%
Yıllık değişim
-2.50%
24 Eylül, Çarşamba
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
0.800 M
Beklenti
0.692 M
Önceki
0.664 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
20.5%
Beklenti
7.9%
Önceki
-1.8%
14:30
USD
ÇED Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
-0.607 M
Beklenti
-2.631 M
Önceki
-9.285 M
14:30
USD
ÇED Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi
Açıklanan
0.177 M
Beklenti
-0.329 M
Önceki
-0.296 M
17:00
USD
5 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.724%