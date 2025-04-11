Валюты / EVT
EVT: Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I
24.14 USD 0.06 (0.25%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс EVT за сегодня изменился на -0.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.01, а максимальная — 24.36.
Следите за динамикой Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
24.01 24.36
Годовой диапазон
19.20 25.83
- Предыдущее закрытие
- 24.20
- Open
- 24.20
- Bid
- 24.14
- Ask
- 24.44
- Low
- 24.01
- High
- 24.36
- Объем
- 197
- Дневное изменение
- -0.25%
- Месячное изменение
- -0.37%
- 6-месячное изменение
- 4.73%
- Годовое изменение
- -2.62%
25 сентября, четверг
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 3.3%
- Пред.
- 3.3%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.6%
- Пред.
- 1.6%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 6.8%
- Пред.
- 6.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -0.5%
- Пред.
- -2.8%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.6%
- Пред.
- 1.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- $42.847 млрд
- Пред.
- $-103.566 млрд
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.1%
- Пред.
- 0.2%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 0.1%
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 208 тыс
- Пред.
- 231 тыс
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.913 млн
- Пред.
- 1.920 млн
13:00
USD
14:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
17:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 3.925%