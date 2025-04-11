통화 / EVT
EVT: Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I
24.14 USD 0.06 (0.25%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
EVT 환율이 오늘 -0.25%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 24.01이고 고가는 24.36이었습니다.
Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
EVT News
일일 변동 비율
24.01 24.36
년간 변동
19.20 25.83
- 이전 종가
- 24.20
- 시가
- 24.20
- Bid
- 24.14
- Ask
- 24.44
- 저가
- 24.01
- 고가
- 24.36
- 볼륨
- 197
- 일일 변동
- -0.25%
- 월 변동
- -0.37%
- 6개월 변동
- 4.73%
- 년간 변동율
- -2.62%
