EVT: Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I

24.30 USD 0.10 (0.41%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de EVT a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.20 et à un maximum de 24.30.

Suivez la dynamique Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.20 24.30
Range Annuel
19.20 25.83
Clôture Précédente
24.20
Ouverture
24.20
Bid
24.30
Ask
24.60
Plus Bas
24.20
Plus Haut
24.30
Volume
3
Changement quotidien
0.41%
Changement Mensuel
0.29%
Changement à 6 Mois
5.42%
Changement Annuel
-1.98%
24 septembre, mercredi
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
0.800 M
Fcst
0.692 M
Prev
0.664 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
20.5%
Fcst
7.9%
Prev
-1.8%
14:30
USD
Variation des stocks de pétrole brut de l’EIA
Act
-0.607 M
Fcst
-2.631 M
Prev
-9.285 M
14:30
USD
EIA Cushing Variation des stocks de pétrole brut
Act
0.177 M
Fcst
-0.329 M
Prev
-0.296 M
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 5 ans
Act
Fcst
Prev
3.724%