EVT: Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I

24.14 USD 0.06 (0.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EVT de hoy ha cambiado un -0.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.01, mientras que el máximo ha alcanzado 24.36.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
24.01 24.36
Rango anual
19.20 25.83
Cierres anteriores
24.20
Open
24.20
Bid
24.14
Ask
24.44
Low
24.01
High
24.36
Volumen
197
Cambio diario
-0.25%
Cambio mensual
-0.37%
Cambio a 6 meses
4.73%
Cambio anual
-2.62%
25 septiembre, jueves
12:30
USD
Producto Interior Bruto t/t
Act.
Pronós.
3.3%
Prev.
3.3%
12:30
USD
Consumo Personal Real t/t
Act.
Pronós.
1.6%
Prev.
1.6%
12:30
USD
PIB Ventas t/t
Act.
Pronós.
6.8%
Prev.
6.8%
12:30
USD
Pedidos de Bienes Duraderos m/m
Act.
Pronós.
-0.5%
Prev.
-2.8%
12:30
USD
Pedidos Básicos de Bienes Buraderos m/m
Act.
Pronós.
0.6%
Prev.
1.1%
12:30
USD
Balanza Comercial de Mercancías
Act.
Pronós.
$​42.847 B
Prev.
$​-103.566 B
12:30
USD
Inventarios Minoristas m/m
Act.
Pronós.
0.1%
Prev.
0.2%
12:30
USD
Inventarios Minoristas excl. Automóviles m/m
Act.
Pronós.
Prev.
0.1%
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
208 K
Prev.
231 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.913 M
Prev.
1.920 M
13:00
USD
Discurso del Miembro del FOMC, John Williams
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 7 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.925%