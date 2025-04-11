通貨 / EVT
EVT: Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I
24.14 USD 0.06 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
EVTの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり24.01の安値と24.36の高値で取引されました。
Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
24.01 24.36
1年のレンジ
19.20 25.83
- 以前の終値
- 24.20
- 始値
- 24.20
- 買値
- 24.14
- 買値
- 24.44
- 安値
- 24.01
- 高値
- 24.36
- 出来高
- 197
- 1日の変化
- -0.25%
- 1ヶ月の変化
- -0.37%
- 6ヶ月の変化
- 4.73%
- 1年の変化
- -2.62%
25 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 3.3%
- 前
- 3.3%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 1.6%
- 前
- 1.6%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 6.8%
- 前
- 6.8%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- -0.5%
- 前
- -2.8%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 0.6%
- 前
- 1.1%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- $42.847 B
- 前
- $-103.566 B
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 0.1%
- 前
- 0.2%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 0.1%
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 208 K
- 前
- 231 K
12:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 1.913 M
- 前
- 1.920 M
13:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
14:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.925%