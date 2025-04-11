クォートセクション
通貨 / EVT
EVT: Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial I

24.14 USD 0.06 (0.25%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

EVTの今日の為替レートは、-0.25%変化しました。日中、通貨は1あたり24.01の安値と24.36の高値で取引されました。

Eaton Vance Tax Advantaged Dividend Income Fund of Beneficial Iダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.01 24.36
1年のレンジ
19.20 25.83
以前の終値
24.20
始値
24.20
買値
24.14
買値
24.44
安値
24.01
高値
24.36
出来高
197
1日の変化
-0.25%
1ヶ月の変化
-0.37%
6ヶ月の変化
4.73%
1年の変化
-2.62%
25 9月, 木曜日
12:30
USD
国内総生産前期比
実際
期待
3.3%
3.3%
12:30
USD
実質PCE前期比
実際
期待
1.6%
1.6%
12:30
USD
GDP売上高前期比
実際
期待
6.8%
6.8%
12:30
USD
耐久財受注前月比
実際
期待
-0.5%
-2.8%
12:30
USD
輸送を除く耐久財受注前月比
実際
期待
0.6%
1.1%
12:30
USD
商品貿易収支
実際
期待
$​42.847 B
$​-103.566 B
12:30
USD
小売在庫前月比
実際
期待
0.1%
0.2%
12:30
USD
小売在庫(自動車を除く)前月比
実際
期待
0.1%
12:30
USD
新規失業保険申請件数
実際
期待
208 K
231 K
12:30
USD
失業保険申請件数
実際
期待
1.913 M
1.920 M
13:00
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待
14:00
USD
FRB Bowman理事発言
実際
期待
17:00
USD
FRB Barr監督副議長の発言
実際
期待
17:00
USD
7年債入札
実際
期待
3.925%