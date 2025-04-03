Dövizler / ESQ
ESQ: Esquire Financial Holdings Inc
103.41 USD 0.86 (0.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESQ fiyatı bugün -0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 102.88 ve Yüksek fiyatı olarak 105.42 aralığında işlem gördü.
Esquire Financial Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ESQ haberleri
Günlük aralık
102.88 105.42
Yıllık aralık
60.42 106.11
- Önceki kapanış
- 104.27
- Açılış
- 104.31
- Satış
- 103.41
- Alış
- 103.71
- Düşük
- 102.88
- Yüksek
- 105.42
- Hacim
- 156
- Günlük değişim
- -0.82%
- Aylık değişim
- 6.63%
- 6 aylık değişim
- 36.70%
- Yıllık değişim
- 62.65%
21 Eylül, Pazar