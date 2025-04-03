Devises / ESQ
ESQ: Esquire Financial Holdings Inc
103.41 USD 0.86 (0.82%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ESQ a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.88 et à un maximum de 105.42.
Suivez la dynamique Esquire Financial Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ESQ Nouvelles
Range quotidien
102.88 105.42
Range Annuel
60.42 106.11
- Clôture Précédente
- 104.27
- Ouverture
- 104.31
- Bid
- 103.41
- Ask
- 103.71
- Plus Bas
- 102.88
- Plus Haut
- 105.42
- Volume
- 156
- Changement quotidien
- -0.82%
- Changement Mensuel
- 6.63%
- Changement à 6 Mois
- 36.70%
- Changement Annuel
- 62.65%
