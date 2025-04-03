CotationsSections
Devises / ESQ
Retour à Actions

ESQ: Esquire Financial Holdings Inc

103.41 USD 0.86 (0.82%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ESQ a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 102.88 et à un maximum de 105.42.

Suivez la dynamique Esquire Financial Holdings Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESQ Nouvelles

Range quotidien
102.88 105.42
Range Annuel
60.42 106.11
Clôture Précédente
104.27
Ouverture
104.31
Bid
103.41
Ask
103.71
Plus Bas
102.88
Plus Haut
105.42
Volume
156
Changement quotidien
-0.82%
Changement Mensuel
6.63%
Changement à 6 Mois
36.70%
Changement Annuel
62.65%
20 septembre, samedi