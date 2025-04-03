Währungen / ESQ
ESQ: Esquire Financial Holdings Inc
104.27 USD 3.72 (3.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESQ hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.59 bis zu einem Hoch von 104.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Esquire Financial Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ESQ News
Tagesspanne
100.59 104.27
Jahresspanne
60.42 106.11
- Vorheriger Schlusskurs
- 100.55
- Eröffnung
- 100.84
- Bid
- 104.27
- Ask
- 104.57
- Tief
- 100.59
- Hoch
- 104.27
- Volumen
- 195
- Tagesänderung
- 3.70%
- Monatsänderung
- 7.52%
- 6-Monatsänderung
- 37.83%
- Jahresänderung
- 64.00%
