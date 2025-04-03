KurseKategorien
Währungen / ESQ
Zurück zum Aktien

ESQ: Esquire Financial Holdings Inc

104.27 USD 3.72 (3.70%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESQ hat sich für heute um 3.70% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 100.59 bis zu einem Hoch von 104.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Esquire Financial Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESQ News

Tagesspanne
100.59 104.27
Jahresspanne
60.42 106.11
Vorheriger Schlusskurs
100.55
Eröffnung
100.84
Bid
104.27
Ask
104.57
Tief
100.59
Hoch
104.27
Volumen
195
Tagesänderung
3.70%
Monatsänderung
7.52%
6-Monatsänderung
37.83%
Jahresänderung
64.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K