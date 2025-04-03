CotizacionesSecciones
Divisas / ESQ
Volver a Acciones

ESQ: Esquire Financial Holdings Inc

100.55 USD 1.24 (1.25%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ESQ de hoy ha cambiado un 1.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 99.35, mientras que el máximo ha alcanzado 102.84.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Esquire Financial Holdings Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESQ News

Rango diario
99.35 102.84
Rango anual
60.42 106.11
Cierres anteriores
99.31
Open
100.00
Bid
100.55
Ask
100.85
Low
99.35
High
102.84
Volumen
184
Cambio diario
1.25%
Cambio mensual
3.68%
Cambio a 6 meses
32.91%
Cambio anual
58.15%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B