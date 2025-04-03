Moedas / ESQ
ESQ: Esquire Financial Holdings Inc
101.69 USD 1.14 (1.13%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ESQ para hoje mudou para 1.13%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 100.59 e o mais alto foi 102.87.
Veja a dinâmica do par de moedas Esquire Financial Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ESQ Notícias
Faixa diária
100.59 102.87
Faixa anual
60.42 106.11
- Fechamento anterior
- 100.55
- Open
- 100.84
- Bid
- 101.69
- Ask
- 101.99
- Low
- 100.59
- High
- 102.87
- Volume
- 29
- Mudança diária
- 1.13%
- Mudança mensal
- 4.86%
- Mudança de 6 meses
- 34.42%
- Mudança anual
- 59.94%
