통화 / ESQ
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ESQ: Esquire Financial Holdings Inc
103.41 USD 0.86 (0.82%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ESQ 환율이 오늘 -0.82%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 102.88이고 고가는 105.42이었습니다.
Esquire Financial Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESQ News
- Esquire Financial Holdings: Shares Are Finally Ready For A Downgrade (NASDAQ:ESQ)
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Zises Selig, director at Esquire Financial, sells $476k in stock
- Esquire Financial declares $0.175 quarterly dividend
- Esquire Financial earnings matched, revenue topped estimates
- Esquire Financial (ESQ) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Esquire Financial Q2 2025 slides: dual-vertical strategy drives industry-leading returns
- Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ) Matches Q2 Earnings Estimates
- First Bank (FRBA) Q2 Earnings Lag Estimates
- ANA B2 Awards Recognizes Esquire Bank for Third Consecutive Year
- Esquire Financial Holdings: Contraction In Earnings Growth (ESQ)
- Esquire Bank Awarded Raymond James Community Bankers Cup for Seventh Consecutive Year
- Esquire Financial appoints Raymond Kelly to its board
- Esquire Financial Holdings: Still Bullish (NASDAQ:ESQ)
일일 변동 비율
102.88 105.42
년간 변동
60.42 106.11
- 이전 종가
- 104.27
- 시가
- 104.31
- Bid
- 103.41
- Ask
- 103.71
- 저가
- 102.88
- 고가
- 105.42
- 볼륨
- 156
- 일일 변동
- -0.82%
- 월 변동
- 6.63%
- 6개월 변동
- 36.70%
- 년간 변동율
- 62.65%
20 9월, 토요일