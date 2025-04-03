Валюты / ESQ
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ESQ: Esquire Financial Holdings Inc
99.31 USD 1.60 (1.64%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESQ за сегодня изменился на 1.64%. При этом минимальная цена на торгах достигала 98.89, а максимальная — 104.39.
Следите за динамикой Esquire Financial Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ESQ
- Esquire Financial Holdings: Shares Are Finally Ready For A Downgrade (NASDAQ:ESQ)
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Zises Selig, director at Esquire Financial, sells $476k in stock
- Esquire Financial declares $0.175 quarterly dividend
- Esquire Financial earnings matched, revenue topped estimates
- Esquire Financial (ESQ) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Esquire Financial Q2 2025 slides: dual-vertical strategy drives industry-leading returns
- Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ) Matches Q2 Earnings Estimates
- First Bank (FRBA) Q2 Earnings Lag Estimates
- ANA B2 Awards Recognizes Esquire Bank for Third Consecutive Year
- Esquire Financial Holdings: Contraction In Earnings Growth (ESQ)
- Esquire Bank Awarded Raymond James Community Bankers Cup for Seventh Consecutive Year
- Esquire Financial appoints Raymond Kelly to its board
- Esquire Financial Holdings: Still Bullish (NASDAQ:ESQ)
Дневной диапазон
98.89 104.39
Годовой диапазон
60.42 106.11
- Предыдущее закрытие
- 97.71
- Open
- 100.38
- Bid
- 99.31
- Ask
- 99.61
- Low
- 98.89
- High
- 104.39
- Объем
- 213
- Дневное изменение
- 1.64%
- Месячное изменение
- 2.40%
- 6-месячное изменение
- 31.28%
- Годовое изменение
- 56.20%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.