ESQ: Esquire Financial Holdings Inc
103.41 USD 0.86 (0.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ESQ ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.88 e ad un massimo di 105.42.
Segui le dinamiche di Esquire Financial Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ESQ News
- Esquire Financial Holdings: Shares Are Finally Ready For A Downgrade (NASDAQ:ESQ)
- Gator Capital Management Q2 2025 Investor Letter
- Zises Selig, director at Esquire Financial, sells $476k in stock
- Esquire Financial declares $0.175 quarterly dividend
- Esquire Financial earnings matched, revenue topped estimates
- Esquire Financial (ESQ) Q2 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Esquire Financial Q2 2025 slides: dual-vertical strategy drives industry-leading returns
- Esquire Financial Holdings, Inc. (ESQ) Matches Q2 Earnings Estimates
- First Bank (FRBA) Q2 Earnings Lag Estimates
- ANA B2 Awards Recognizes Esquire Bank for Third Consecutive Year
- Esquire Financial Holdings: Contraction In Earnings Growth (ESQ)
- Esquire Bank Awarded Raymond James Community Bankers Cup for Seventh Consecutive Year
- Esquire Financial appoints Raymond Kelly to its board
- Esquire Financial Holdings: Still Bullish (NASDAQ:ESQ)
Intervallo Giornaliero
102.88 105.42
Intervallo Annuale
60.42 106.11
20 settembre, sabato