ESQ: Esquire Financial Holdings Inc

103.41 USD 0.86 (0.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ESQ ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 102.88 e ad un massimo di 105.42.

Segui le dinamiche di Esquire Financial Holdings Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
102.88 105.42
Intervallo Annuale
60.42 106.11
Chiusura Precedente
104.27
Apertura
104.31
Bid
103.41
Ask
103.71
Minimo
102.88
Massimo
105.42
Volume
156
Variazione giornaliera
-0.82%
Variazione Mensile
6.63%
Variazione Semestrale
36.70%
Variazione Annuale
62.65%
20 settembre, sabato