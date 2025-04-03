货币 / ESQ
ESQ: Esquire Financial Holdings Inc
100.83 USD 1.52 (1.53%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ESQ汇率已更改1.53%。当日，交易品种以低点99.35和高点101.50进行交易。
关注Esquire Financial Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
99.35 101.50
年范围
60.42 106.11
- 前一天收盘价
- 99.31
- 开盘价
- 100.00
- 卖价
- 100.83
- 买价
- 101.13
- 最低价
- 99.35
- 最高价
- 101.50
- 交易量
- 68
- 日变化
- 1.53%
- 月变化
- 3.97%
- 6个月变化
- 33.28%
- 年变化
- 58.59%
