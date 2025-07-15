KotasyonBölümler
Dövizler / ESPO
Geri dön - Hisse senetleri

ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF

116.15 USD 0.83 (0.72%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESPO fiyatı bugün 0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 116.01 ve Yüksek fiyatı olarak 116.50 aralığında işlem gördü.

VanEck Video Gaming and eSports ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESPO haberleri

Sıkça sorulan sorular

ESPO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi 116.15 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 116.01 - 116.50 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 115.32 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 96 değerine ulaştı. ESPO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi şu anda 116.15 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 55.30% ve USD değerlerini izler. ESPO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ESPO hisse senedi nasıl alınır?

VanEck Video Gaming and eSports ETF hisselerini şu anki 116.15 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 116.15 ve Ask 116.45 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 96 ve günlük değişim oranı -0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ESPO fiyat hareketlerini takip edin.

ESPO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 74.13 - 122.98 ve mevcut fiyatı 116.15 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 116.15 veya Ask 116.45 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -5.34% ve 6 aylık değişim oranı 21.79% değerlerini karşılaştırır. ESPO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi yıllık olarak 122.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 74.13 - 122.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 115.32 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VanEck Video Gaming and eSports ETF performansını takip edin.

VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 74.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 116.15 ve hareket ettiği yıllık aralık 74.13 - 122.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ESPO fiyat hareketlerini izleyin.

ESPO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

VanEck Video Gaming and eSports ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 115.32 ve yıllık değişim oranı 55.30% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
116.01 116.50
Yıllık aralık
74.13 122.98
Önceki kapanış
115.32
Açılış
116.21
Satış
116.15
Alış
116.45
Düşük
116.01
Yüksek
116.50
Hacim
96
Günlük değişim
0.72%
Aylık değişim
-5.34%
6 aylık değişim
21.79%
Yıllık değişim
55.30%
28 Ekim, Salı
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 y/y
Açıklanan
Beklenti
1.7%
Önceki
1.8%
13:00
USD
S&P/CS HPI Kompozit-20 (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) m/m
Açıklanan
Beklenti
-0.5%
Önceki
-0.3%
14:00
USD
CB Tüketici Güven Endeksi
Açıklanan
Beklenti
93.5
Önceki
94.2
17:00
USD
7 Yıllık Tahvil İhalesi
Açıklanan
Beklenti
Önceki
3.953%