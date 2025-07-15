- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPO fiyatı bugün 0.72% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 116.01 ve Yüksek fiyatı olarak 116.50 aralığında işlem gördü.
VanEck Video Gaming and eSports ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESPO haberleri
- ESPO: Game Cycle And AI Implementation Offer More Gains Ahead (NASDAQ:ESPO)
- Key Russian Oil Grade Slumps as US Sanctions Hamper China Buying
- ESPO: Strong Long-Term Story, Shaky Short-Term Setup (NASDAQ:ESPO)
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- HERO: Falling Short Of Its Core Objectives (NASDAQ:HERO)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Esports Investing: Roblox Stock Gains Momentum As AI Transforms Gaming
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- ESPO: An Overlooked Gem With Excellent Risk/Reward (NASDAQ:ESPO)
- Unity Software: Bromberg Is Driving Positive Change, But Valuations Are Questionable
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
- Q2 2025 Earnings Preview: Modest Growth Expected Amidst Economic Crosswinds
Sıkça sorulan sorular
ESPO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi 116.15 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 116.01 - 116.50 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 115.32 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 96 değerine ulaştı. ESPO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi şu anda 116.15 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 55.30% ve USD değerlerini izler. ESPO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ESPO hisse senedi nasıl alınır?
VanEck Video Gaming and eSports ETF hisselerini şu anki 116.15 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 116.15 ve Ask 116.45 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 96 ve günlük değişim oranı -0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ESPO fiyat hareketlerini takip edin.
ESPO hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 74.13 - 122.98 ve mevcut fiyatı 116.15 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 116.15 veya Ask 116.45 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -5.34% ve 6 aylık değişim oranı 21.79% değerlerini karşılaştırır. ESPO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi yıllık olarak 122.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 74.13 - 122.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 115.32 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VanEck Video Gaming and eSports ETF performansını takip edin.
VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 74.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 116.15 ve hareket ettiği yıllık aralık 74.13 - 122.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ESPO fiyat hareketlerini izleyin.
ESPO hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
VanEck Video Gaming and eSports ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 115.32 ve yıllık değişim oranı 55.30% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 115.32
- Açılış
- 116.21
- Satış
- 116.15
- Alış
- 116.45
- Düşük
- 116.01
- Yüksek
- 116.50
- Hacim
- 96
- Günlük değişim
- 0.72%
- Aylık değişim
- -5.34%
- 6 aylık değişim
- 21.79%
- Yıllık değişim
- 55.30%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 1.7%
- Önceki
- 1.8%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- -0.5%
- Önceki
- -0.3%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- 93.5
- Önceki
- 94.2
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 3.953%