ESPO hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi 116.15 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 116.01 - 116.50 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 115.32 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 96 değerine ulaştı. ESPO canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi şu anda 116.15 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 55.30% ve USD değerlerini izler. ESPO hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ESPO hisse senedi nasıl alınır? VanEck Video Gaming and eSports ETF hisselerini şu anki 116.15 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 116.15 ve Ask 116.45 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 96 ve günlük değişim oranı -0.05% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ESPO fiyat hareketlerini takip edin.

ESPO hisse senedine nasıl yatırım yapılır? VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 74.13 - 122.98 ve mevcut fiyatı 116.15 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 116.15 veya Ask 116.45 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -5.34% ve 6 aylık değişim oranı 21.79% değerlerini karşılaştırır. ESPO fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi yıllık olarak 122.98 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 74.13 - 122.98). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 115.32 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak VanEck Video Gaming and eSports ETF performansını takip edin.

VanEck Video Gaming and eSports ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) hisse senedi yıllık olarak en düşük 74.13 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 116.15 ve hareket ettiği yıllık aralık 74.13 - 122.98 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ESPO fiyat hareketlerini izleyin.