ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF

116.15 USD 0.83 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ESPO за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 116.01, а максимальная — 116.50.

Следите за динамикой VanEck Video Gaming and eSports ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ESPO сегодня?

VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) сегодня оценивается на уровне 116.15. Инструмент торгуется в пределах 116.01 - 116.50, вчерашнее закрытие составило 115.32, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESPO в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck Video Gaming and eSports ETF?

VanEck Video Gaming and eSports ETF в настоящее время оценивается в 116.15. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 55.30% и USD. Отслеживайте движения ESPO на графике в реальном времени.

Как купить акции ESPO?

Вы можете купить акции VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) по текущей цене 116.15. Ордера обычно размещаются около 116.15 или 116.45, тогда как 96 и -0.05% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESPO на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ESPO?

Инвестирование в VanEck Video Gaming and eSports ETF предполагает учет годового диапазона 74.13 - 122.98 и текущей цены 116.15. Многие сравнивают -5.34% и 21.79% перед размещением ордеров на 116.15 или 116.45. Изучайте ежедневные изменения цены ESPO на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Video Gaming and eSports ETF?

Самая высокая цена VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) за последний год составила 122.98. Акции заметно колебались в пределах 74.13 - 122.98, сравнение с 115.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Video Gaming and eSports ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck Video Gaming and eSports ETF?

Самая низкая цена VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) за год составила 74.13. Сравнение с текущими 116.15 и 74.13 - 122.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESPO во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ESPO?

В прошлом VanEck Video Gaming and eSports ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 115.32 и 55.30% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
116.01 116.50
Годовой диапазон
74.13 122.98
Предыдущее закрытие
115.32
Open
116.21
Bid
116.15
Ask
116.45
Low
116.01
High
116.50
Объем
96
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
-5.34%
6-месячное изменение
21.79%
Годовое изменение
55.30%
