VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) сегодня оценивается на уровне 116.15. Инструмент торгуется в пределах 116.01 - 116.50, вчерашнее закрытие составило 115.32, а торговый объем достиг 96. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESPO в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck Video Gaming and eSports ETF?

Самая высокая цена VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) за последний год составила 122.98. Акции заметно колебались в пределах 74.13 - 122.98, сравнение с 115.32 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck Video Gaming and eSports ETF на графике в реальном времени.