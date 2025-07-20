- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF
El tipo de cambio de ESPO de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 115.84, mientras que el máximo ha alcanzado 116.18.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck Video Gaming and eSports ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESPO News
- An Unsustainable Equilibrium
- ESPO: Game Cycle And AI Implementation Offer More Gains Ahead (NASDAQ:ESPO)
- Key Russian Oil Grade Slumps as US Sanctions Hamper China Buying
- ESPO: Strong Long-Term Story, Shaky Short-Term Setup (NASDAQ:ESPO)
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- HERO: Falling Short Of Its Core Objectives (NASDAQ:HERO)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Esports Investing: Roblox Stock Gains Momentum As AI Transforms Gaming
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- ESPO: An Overlooked Gem With Excellent Risk/Reward (NASDAQ:ESPO)
- Unity Software: Bromberg Is Driving Positive Change, But Valuations Are Questionable
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ESPO hoy?
VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) se evalúa hoy en 116.03. El instrumento se negocia dentro de 115.84 - 116.18; el cierre de ayer ha sido 116.15 y el volumen comercial ha alcanzado 19. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ESPO en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck Video Gaming and eSports ETF?
VanEck Video Gaming and eSports ETF se evalúa actualmente en 116.03. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 55.14% y USD. Monitoree los movimientos de ESPO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ESPO?
Puede comprar acciones de VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) al precio actual de 116.03. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 116.03 o 116.33, mientras que 19 y 0.16% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ESPO en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ESPO?
Invertir en VanEck Video Gaming and eSports ETF implica tener en cuenta el rango anual 74.13 - 122.98 y el precio actual 116.03. Muchos comparan -5.44% y 21.66% antes de colocar órdenes en 116.03 o 116.33. Estudie los cambios diarios de precios de ESPO en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck Video Gaming and eSports ETF?
El precio más alto de VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) en el último año ha sido 122.98. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 74.13 - 122.98, una comparación con 116.15 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck Video Gaming and eSports ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck Video Gaming and eSports ETF?
El precio más bajo de VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) para el año ha sido 74.13. La comparación con los actuales 116.03 y 74.13 - 122.98 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ESPO en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ESPO?
En el pasado, VanEck Video Gaming and eSports ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 116.15 y 55.14% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 116.15
- Open
- 115.84
- Bid
- 116.03
- Ask
- 116.33
- Low
- 115.84
- High
- 116.18
- Volumen
- 19
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- -5.44%
- Cambio a 6 meses
- 21.66%
- Cambio anual
- 55.14%
- Act.
- 1.6%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 1.8%
- Act.
- -0.6%
- Pronós.
- -0.5%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
- 94.6
- Pronós.
- 93.5
- Prev.
- 95.6
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.953%