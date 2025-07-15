CotationsSections
Devises / ESPO
Retour à Actions

ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF

116.15 USD 0.83 (0.72%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ESPO a changé de 0.72% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 116.01 et à un maximum de 116.50.

Suivez la dynamique VanEck Video Gaming and eSports ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESPO Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ESPO aujourd'hui ?

L'action VanEck Video Gaming and eSports ETF est cotée à 116.15 aujourd'hui. Elle se négocie dans 116.01 - 116.50, a clôturé hier à 115.32 et son volume d'échange a atteint 96. Le graphique en temps réel du cours de ESPO présente ces mises à jour.

L'action VanEck Video Gaming and eSports ETF verse-t-elle des dividendes ?

VanEck Video Gaming and eSports ETF est actuellement valorisé à 116.15. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 55.30% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ESPO.

Comment acheter des actions ESPO ?

Vous pouvez acheter des actions VanEck Video Gaming and eSports ETF au cours actuel de 116.15. Les ordres sont généralement placés à proximité de 116.15 ou de 116.45, le 96 et le -0.05% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ESPO sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ESPO ?

Investir dans VanEck Video Gaming and eSports ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 74.13 - 122.98 et le prix actuel 116.15. Beaucoup comparent -5.34% et 21.79% avant de passer des ordres à 116.15 ou 116.45. Consultez le graphique du cours de ESPO en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck Video Gaming and eSports ETF ?

Le cours le plus élevé de VanEck Video Gaming and eSports ETF l'année dernière était 122.98. Au cours de 74.13 - 122.98, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 115.32 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck Video Gaming and eSports ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck Video Gaming and eSports ETF ?

Le cours le plus bas de VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) sur l'année a été 74.13. Sa comparaison avec 116.15 et 74.13 - 122.98 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ESPO sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ESPO a-t-elle été divisée ?

VanEck Video Gaming and eSports ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 115.32 et 55.30% après les opérations sur titres.

Range quotidien
116.01 116.50
Range Annuel
74.13 122.98
Clôture Précédente
115.32
Ouverture
116.21
Bid
116.15
Ask
116.45
Plus Bas
116.01
Plus Haut
116.50
Volume
96
Changement quotidien
0.72%
Changement Mensuel
-5.34%
Changement à 6 Mois
21.79%
Changement Annuel
55.30%
28 octobre, mardi
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 ans/a
Act
Fcst
1.7%
Prev
1.8%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 n.s.a. m/m
Act
Fcst
-0.5%
Prev
-0.3%
14:00
USD
Indice CB de confiance des consommateurs
Act
Fcst
93.5
Prev
94.2
17:00
USD
Vente des enchères de billets de banque de 7 ans
Act
Fcst
Prev
3.953%