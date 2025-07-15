CotaçõesSeções
Moedas / ESPO
Voltar para Ações

ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF

116.15 USD 0.83 (0.72%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do ESPO para hoje mudou para 0.72%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 116.01 e o mais alto foi 116.50.

Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Video Gaming and eSports ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESPO Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de ESPO hoje?

Hoje VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) está avaliado em 116.15. O instrumento é negociado dentro de 116.01 - 116.50, o fechamento de ontem foi 115.32, e o volume de negociação atingiu 96. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ESPO em tempo real.

As ações de VanEck Video Gaming and eSports ETF pagam dividendos?

Atualmente VanEck Video Gaming and eSports ETF está avaliado em 116.15. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 55.30% e USD. Monitore os movimentos de ESPO no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de ESPO?

Você pode comprar ações de VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) pelo preço atual 116.15. Ordens geralmente são executadas perto de 116.15 ou 116.45, enquanto 96 e -0.05% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ESPO no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de ESPO?

Investir em VanEck Video Gaming and eSports ETF envolve considerar a faixa anual 74.13 - 122.98 e o preço atual 116.15. Muitos comparam -5.34% e 21.79% antes de enviar ordens em 116.15 ou 116.45. Estude as mudanças diárias de preço de ESPO no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações VanEck Video Gaming and eSports ETF?

O maior preço de VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) no último ano foi 122.98. As ações oscilaram bastante dentro de 74.13 - 122.98, e a comparação com 115.32 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck Video Gaming and eSports ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações VanEck Video Gaming and eSports ETF?

O menor preço de VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) no ano foi 74.13. A comparação com o preço atual 116.15 e 74.13 - 122.98 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ESPO em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de ESPO?

No passado VanEck Video Gaming and eSports ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 115.32 e 55.30% após os eventos corporativos.

Faixa diária
116.01 116.50
Faixa anual
74.13 122.98
Fechamento anterior
115.32
Open
116.21
Bid
116.15
Ask
116.45
Low
116.01
High
116.50
Volume
96
Mudança diária
0.72%
Mudança mensal
-5.34%
Mudança de 6 meses
21.79%
Mudança anual
55.30%
28 outubro, terça-feira
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
1.8%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.5%
Prév.
-0.3%
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
93.5
Prév.
94.2
17:00
USD
Leilão Note a 7 anos
Atu.
Projeç.
Prév.
3.953%