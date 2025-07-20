クォートセクション
通貨 / ESPO
ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF

116.03 USD 0.12 (0.10%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ESPOの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり115.84の安値と116.18の高値で取引されました。

VanEck Video Gaming and eSports ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

ESPO株の現在の価格は？

VanEck Video Gaming and eSports ETFの株価は本日116.03です。115.84 - 116.18内で取引され、前日の終値は116.15、取引量は19に達しました。ESPOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck Video Gaming and eSports ETFの株は配当を出しますか？

VanEck Video Gaming and eSports ETFの現在の価格は116.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は55.14%やUSDにも注目します。ESPOの動きはライブチャートで確認できます。

ESPO株を買う方法は？

VanEck Video Gaming and eSports ETFの株は現在116.03で購入可能です。注文は通常116.03または116.33付近で行われ、19や0.16%が市場の動きを示します。ESPOの最新情報はライブチャートで確認できます。

ESPO株に投資する方法は？

VanEck Video Gaming and eSports ETFへの投資では、年間の値幅74.13 - 122.98と現在の116.03を考慮します。注文は多くの場合116.03や116.33で行われる前に、-5.44%や21.66%と比較されます。ESPOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck Video Gaming and eSports ETFの株の最高値は？

VanEck Video Gaming and eSports ETFの過去1年の最高値は122.98でした。74.13 - 122.98内で株価は大きく変動し、116.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Video Gaming and eSports ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck Video Gaming and eSports ETFの株の最低値は？

VanEck Video Gaming and eSports ETF(ESPO)の年間最安値は74.13でした。現在の116.03や74.13 - 122.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ESPOの動きはライブチャートで確認できます。

ESPOの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck Video Gaming and eSports ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、116.15、55.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
115.84 116.18
1年のレンジ
74.13 122.98
以前の終値
116.15
始値
115.84
買値
116.03
買値
116.33
安値
115.84
高値
116.18
出来高
19
1日の変化
-0.10%
1ヶ月の変化
-5.44%
6ヶ月の変化
21.66%
1年の変化
55.14%
