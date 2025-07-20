- 概要
ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF
ESPOの今日の為替レートは、-0.10%変化しました。日中、通貨は1あたり115.84の安値と116.18の高値で取引されました。
VanEck Video Gaming and eSports ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
ESPO株の現在の価格は？
VanEck Video Gaming and eSports ETFの株価は本日116.03です。115.84 - 116.18内で取引され、前日の終値は116.15、取引量は19に達しました。ESPOのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck Video Gaming and eSports ETFの株は配当を出しますか？
VanEck Video Gaming and eSports ETFの現在の価格は116.03です。配当方針は会社によりますが、投資家は55.14%やUSDにも注目します。ESPOの動きはライブチャートで確認できます。
ESPO株を買う方法は？
VanEck Video Gaming and eSports ETFの株は現在116.03で購入可能です。注文は通常116.03または116.33付近で行われ、19や0.16%が市場の動きを示します。ESPOの最新情報はライブチャートで確認できます。
ESPO株に投資する方法は？
VanEck Video Gaming and eSports ETFへの投資では、年間の値幅74.13 - 122.98と現在の116.03を考慮します。注文は多くの場合116.03や116.33で行われる前に、-5.44%や21.66%と比較されます。ESPOの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck Video Gaming and eSports ETFの株の最高値は？
VanEck Video Gaming and eSports ETFの過去1年の最高値は122.98でした。74.13 - 122.98内で株価は大きく変動し、116.15と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck Video Gaming and eSports ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck Video Gaming and eSports ETFの株の最低値は？
VanEck Video Gaming and eSports ETF(ESPO)の年間最安値は74.13でした。現在の116.03や74.13 - 122.98と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ESPOの動きはライブチャートで確認できます。
ESPOの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck Video Gaming and eSports ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、116.15、55.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 116.15
- 始値
- 115.84
- 買値
- 116.03
- 買値
- 116.33
- 安値
- 115.84
- 高値
- 116.18
- 出来高
- 19
- 1日の変化
- -0.10%
- 1ヶ月の変化
- -5.44%
- 6ヶ月の変化
- 21.66%
- 1年の変化
- 55.14%
- 実際
- 1.6%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 1.8%
- 実際
- -0.6%
- 期待
- -0.5%
- 前
- -0.3%
- 実際
- 94.6
- 期待
- 93.5
- 前
- 95.6
- 実際
-
- 期待
- 前
- 3.953%