- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF
Der Wechselkurs von ESPO hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.84 bis zu einem Hoch von 116.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Video Gaming and eSports ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESPO News
- An Unsustainable Equilibrium
- ESPO: Game Cycle And AI Implementation Offer More Gains Ahead (NASDAQ:ESPO)
- Key Russian Oil Grade Slumps as US Sanctions Hamper China Buying
- ESPO: Strong Long-Term Story, Shaky Short-Term Setup (NASDAQ:ESPO)
- This Week In Markets: Earnings, Inflation, And Geopolitical Shifts
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Potential Ways For Investors To Play U.S.-China Trade Tensions
- Are AI Stocks As Solid As You Think They Are?
- The USA Could Easily Spend Billions On AI
- September ETF Flows: Markets At The Monetary Policy Inflection Point
- S&P 500 Earnings: What's Expected For Q3 '25? A Brief History Of Tech Sector EPS Growth
- HERO: Falling Short Of Its Core Objectives (NASDAQ:HERO)
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- The U.S. Economy Has Become Significantly Less Cyclical
- July Market Recap: Positioning For AI Demand And Policy Uncertainty
- Esports Investing: Roblox Stock Gains Momentum As AI Transforms Gaming
- Stay Long Tech And Growth
- Tech Sector Now 1/3rd Of S&P 500
- The 1-Minute Market Report - July 26, 2025 (null:SPX)
- Tech Spending Intent Momentum Slows Amid Policy Volatility – Tech Demand Indicator Q2 2025
- ESPO: An Overlooked Gem With Excellent Risk/Reward (NASDAQ:ESPO)
- Unity Software: Bromberg Is Driving Positive Change, But Valuations Are Questionable
- Tech Sector Overbought For 46 Trading Days And Counting
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ESPO heute?
Die Aktie von VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) notiert heute bei 116.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 115.84 - 116.18 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 116.15 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von ESPO zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ESPO Dividenden?
VanEck Video Gaming and eSports ETF wird derzeit mit 116.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 55.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ESPO zu verfolgen.
Wie kaufe ich ESPO-Aktien?
Sie können Aktien von VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) zum aktuellen Kurs von 116.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 116.03 oder 116.33 platziert, während 19 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ESPO auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ESPO-Aktien?
Bei einer Investition in VanEck Video Gaming and eSports ETF müssen die jährliche Spanne 74.13 - 122.98 und der aktuelle Kurs 116.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -5.44% und 21.66%, bevor sie Orders zu 116.03 oder 116.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ESPO.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Video Gaming and eSports ETF?
Der höchste Kurs von VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) im vergangenen Jahr lag bei 122.98. Innerhalb von 74.13 - 122.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 116.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Video Gaming and eSports ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Video Gaming and eSports ETF?
Der niedrigste Kurs von VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) im Laufe des Jahres betrug 74.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 116.03 und der Spanne 74.13 - 122.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ESPO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ESPO statt?
VanEck Video Gaming and eSports ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 116.15 und 55.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 116.15
- Eröffnung
- 115.84
- Bid
- 116.03
- Ask
- 116.33
- Tief
- 115.84
- Hoch
- 116.18
- Volumen
- 19
- Tagesänderung
- -0.10%
- Monatsänderung
- -5.44%
- 6-Monatsänderung
- 21.66%
- Jahresänderung
- 55.14%
- Akt
- 1.6%
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 1.8%
- Akt
- -0.6%
- Erw
- -0.5%
- Vorh
- -0.3%
- Akt
- 94.6
- Erw
- 93.5
- Vorh
- 95.6
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.953%