KurseKategorien
Währungen / ESPO
Zurück zum Aktien

ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF

116.03 USD 0.12 (0.10%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESPO hat sich für heute um -0.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 115.84 bis zu einem Hoch von 116.18 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Video Gaming and eSports ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESPO News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von ESPO heute?

Die Aktie von VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) notiert heute bei 116.03. Sie wird innerhalb einer Spanne von 115.84 - 116.18 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 116.15 und das Handelsvolumen erreichte 19. Das Live-Chart von ESPO zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie ESPO Dividenden?

VanEck Video Gaming and eSports ETF wird derzeit mit 116.03 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 55.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ESPO zu verfolgen.

Wie kaufe ich ESPO-Aktien?

Sie können Aktien von VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) zum aktuellen Kurs von 116.03 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 116.03 oder 116.33 platziert, während 19 und 0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ESPO auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in ESPO-Aktien?

Bei einer Investition in VanEck Video Gaming and eSports ETF müssen die jährliche Spanne 74.13 - 122.98 und der aktuelle Kurs 116.03 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -5.44% und 21.66%, bevor sie Orders zu 116.03 oder 116.33 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ESPO.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck Video Gaming and eSports ETF?

Der höchste Kurs von VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) im vergangenen Jahr lag bei 122.98. Innerhalb von 74.13 - 122.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 116.15 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck Video Gaming and eSports ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck Video Gaming and eSports ETF?

Der niedrigste Kurs von VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) im Laufe des Jahres betrug 74.13. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 116.03 und der Spanne 74.13 - 122.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ESPO live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von ESPO statt?

VanEck Video Gaming and eSports ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 116.15 und 55.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
115.84 116.18
Jahresspanne
74.13 122.98
Vorheriger Schlusskurs
116.15
Eröffnung
115.84
Bid
116.03
Ask
116.33
Tief
115.84
Hoch
116.18
Volumen
19
Tagesänderung
-0.10%
Monatsänderung
-5.44%
6-Monatsänderung
21.66%
Jahresänderung
55.14%
28 Oktober, Dienstag
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
1.6%
Erw
1.7%
Vorh
1.8%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
-0.6%
Erw
-0.5%
Vorh
-0.3%
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
94.6
Erw
93.5
Vorh
95.6
17:00
USD
7-jährige Schatzanweisung Auktion
Akt
Erw
Vorh
3.953%