ESPO: VanEck Video Gaming and eSports ETF

116.15 USD 0.83 (0.72%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ESPO ha avuto una variazione del 0.72% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 116.01 e ad un massimo di 116.50.

Segui le dinamiche di VanEck Video Gaming and eSports ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ESPO oggi?

Oggi le azioni VanEck Video Gaming and eSports ETF sono prezzate a 116.15. Viene scambiato all'interno di 116.01 - 116.50, la chiusura di ieri è stata 115.32 e il volume degli scambi ha raggiunto 96. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ESPO mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VanEck Video Gaming and eSports ETF pagano dividendi?

VanEck Video Gaming and eSports ETF è attualmente valutato a 116.15. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 55.30% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ESPO.

Come acquistare azioni ESPO?

Puoi acquistare azioni VanEck Video Gaming and eSports ETF al prezzo attuale di 116.15. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 116.15 o 116.45, mentre 96 e -0.05% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ESPO sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ESPO?

Investire in VanEck Video Gaming and eSports ETF implica considerare l'intervallo annuale 74.13 - 122.98 e il prezzo attuale 116.15. Molti confrontano -5.34% e 21.79% prima di effettuare ordini su 116.15 o 116.45. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ESPO con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck Video Gaming and eSports ETF?

Il prezzo massimo di VanEck Video Gaming and eSports ETF nell'ultimo anno è stato 122.98. All'interno di 74.13 - 122.98, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 115.32 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck Video Gaming and eSports ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck Video Gaming and eSports ETF?

Il prezzo più basso di VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) nel corso dell'anno è stato 74.13. Confrontandolo con gli attuali 116.15 e 74.13 - 122.98 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ESPO muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ESPO?

VanEck Video Gaming and eSports ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 115.32 e 55.30%.

Intervallo Giornaliero
116.01 116.50
Intervallo Annuale
74.13 122.98
Chiusura Precedente
115.32
Apertura
116.21
Bid
116.15
Ask
116.45
Minimo
116.01
Massimo
116.50
Volume
96
Variazione giornaliera
0.72%
Variazione Mensile
-5.34%
Variazione Semestrale
21.79%
Variazione Annuale
55.30%
28 ottobre, martedì
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
1.8%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.5%
Prev
-0.3%
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
93.5
Prev
94.2
17:00
USD
Asta di Banconote a 7 anni
Agire
Fcst
Prev
3.953%