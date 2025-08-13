FiyatlarBölümler
Dövizler / ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd

487.97 USD 2.66 (0.54%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ESLT fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 486.51 ve Yüksek fiyatı olarak 498.00 aralığında işlem gördü.

Elbit Systems Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
486.51 498.00
Yıllık aralık
197.95 510.58
Önceki kapanış
490.63
Açılış
495.05
Satış
487.97
Alış
488.27
Düşük
486.51
Yüksek
498.00
Hacim
152
Günlük değişim
-0.54%
Aylık değişim
2.89%
6 aylık değişim
26.65%
Yıllık değişim
146.19%
21 Eylül, Pazar