Dövizler / ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd
487.97 USD 2.66 (0.54%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESLT fiyatı bugün -0.54% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 486.51 ve Yüksek fiyatı olarak 498.00 aralığında işlem gördü.
Elbit Systems Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
486.51 498.00
Yıllık aralık
197.95 510.58
- Önceki kapanış
- 490.63
- Açılış
- 495.05
- Satış
- 487.97
- Alış
- 488.27
- Düşük
- 486.51
- Yüksek
- 498.00
- Hacim
- 152
- Günlük değişim
- -0.54%
- Aylık değişim
- 2.89%
- 6 aylık değişim
- 26.65%
- Yıllık değişim
- 146.19%
21 Eylül, Pazar