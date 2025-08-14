KurseKategorien
Währungen / ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd

490.63 USD 10.71 (2.23%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ESLT hat sich für heute um 2.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 473.41 bis zu einem Hoch von 492.99 gehandelt.

Verfolgen Sie die Elbit Systems Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
473.41 492.99
Jahresspanne
197.95 510.58
Vorheriger Schlusskurs
479.92
Eröffnung
475.00
Bid
490.63
Ask
490.93
Tief
473.41
Hoch
492.99
Volumen
167
Tagesänderung
2.23%
Monatsänderung
3.45%
6-Monatsänderung
27.34%
Jahresänderung
147.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K