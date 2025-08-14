Währungen / ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd
490.63 USD 10.71 (2.23%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ESLT hat sich für heute um 2.23% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 473.41 bis zu einem Hoch von 492.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Elbit Systems Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
473.41 492.99
Jahresspanne
197.95 510.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 479.92
- Eröffnung
- 475.00
- Bid
- 490.63
- Ask
- 490.93
- Tief
- 473.41
- Hoch
- 492.99
- Volumen
- 167
- Tagesänderung
- 2.23%
- Monatsänderung
- 3.45%
- 6-Monatsänderung
- 27.34%
- Jahresänderung
- 147.53%
