통화 / ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd
487.97 USD 2.66 (0.54%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ESLT 환율이 오늘 -0.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 486.51이고 고가는 498.00이었습니다.
Elbit Systems Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
486.51 498.00
년간 변동
197.95 510.58
- 이전 종가
- 490.63
- 시가
- 495.05
- Bid
- 487.97
- Ask
- 488.27
- 저가
- 486.51
- 고가
- 498.00
- 볼륨
- 152
- 일일 변동
- -0.54%
- 월 변동
- 2.89%
- 6개월 변동
- 26.65%
- 년간 변동율
- 146.19%
