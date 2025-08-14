Devises / ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd
487.97 USD 2.66 (0.54%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ESLT a changé de -0.54% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 486.51 et à un maximum de 498.00.
Suivez la dynamique Elbit Systems Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
486.51 498.00
Range Annuel
197.95 510.58
- Clôture Précédente
- 490.63
- Ouverture
- 495.05
- Bid
- 487.97
- Ask
- 488.27
- Plus Bas
- 486.51
- Plus Haut
- 498.00
- Volume
- 152
- Changement quotidien
- -0.54%
- Changement Mensuel
- 2.89%
- Changement à 6 Mois
- 26.65%
- Changement Annuel
- 146.19%
20 septembre, samedi