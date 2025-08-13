Currencies / ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd
506.00 USD 2.58 (0.51%)
Sector: Industrials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ESLT exchange rate has changed by 0.51% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 500.10 and at a high of 510.45.
Follow Elbit Systems Ltd dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
Daily Range
500.10 510.45
Year Range
197.95 510.58
- Previous Close
- 503.42
- Open
- 500.10
- Bid
- 506.00
- Ask
- 506.30
- Low
- 500.10
- High
- 510.45
- Volume
- 52
- Daily Change
- 0.51%
- Month Change
- 6.69%
- 6 Months Change
- 31.33%
- Year Change
- 155.28%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.876%