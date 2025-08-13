通貨 / ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd
490.63 USD 10.71 (2.23%)
セクター: 産業 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ESLTの今日の為替レートは、2.23%変化しました。日中、通貨は1あたり473.41の安値と492.99の高値で取引されました。
Elbit Systems Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
473.41 492.99
1年のレンジ
197.95 510.58
- 以前の終値
- 479.92
- 始値
- 475.00
- 買値
- 490.63
- 買値
- 490.93
- 安値
- 473.41
- 高値
- 492.99
- 出来高
- 167
- 1日の変化
- 2.23%
- 1ヶ月の変化
- 3.45%
- 6ヶ月の変化
- 27.34%
- 1年の変化
- 147.53%
