ESLT: Elbit Systems Ltd

507.95 USD 4.53 (0.90%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ESLT за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 500.10, а максимальная — 510.45.

Следите за динамикой Elbit Systems Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости ESLT

Дневной диапазон
500.10 510.45
Годовой диапазон
197.95 510.58
Предыдущее закрытие
503.42
Open
500.10
Bid
507.95
Ask
508.25
Low
500.10
High
510.45
Объем
147
Дневное изменение
0.90%
Месячное изменение
7.10%
6-месячное изменение
31.83%
Годовое изменение
156.27%
