ESLT: Elbit Systems Ltd
507.95 USD 4.53 (0.90%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ESLT за сегодня изменился на 0.90%. При этом минимальная цена на торгах достигала 500.10, а максимальная — 510.45.
Следите за динамикой Elbit Systems Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
500.10 510.45
Годовой диапазон
197.95 510.58
- Предыдущее закрытие
- 503.42
- Open
- 500.10
- Bid
- 507.95
- Ask
- 508.25
- Low
- 500.10
- High
- 510.45
- Объем
- 147
- Дневное изменение
- 0.90%
- Месячное изменение
- 7.10%
- 6-месячное изменение
- 31.83%
- Годовое изменение
- 156.27%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.