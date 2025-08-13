货币 / ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd
507.95 USD 4.53 (0.90%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ESLT汇率已更改0.90%。当日，交易品种以低点500.10和高点510.45进行交易。
关注Elbit Systems Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ESLT新闻
日范围
500.10 510.45
年范围
197.95 510.58
- 前一天收盘价
- 503.42
- 开盘价
- 500.10
- 卖价
- 507.95
- 买价
- 508.25
- 最低价
- 500.10
- 最高价
- 510.45
- 交易量
- 147
- 日变化
- 0.90%
- 月变化
- 7.10%
- 6个月变化
- 31.83%
- 年变化
- 156.27%
