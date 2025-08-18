CotizacionesSecciones
ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd

507.95 USD 4.53 (0.90%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de ESLT de hoy ha cambiado un 0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 500.10, mientras que el máximo ha alcanzado 510.45.

El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de ESLT en el pasado.

Rango diario
500.10 510.45
Rango anual
197.95 510.58
Cierres anteriores
503.42
Open
500.10
Bid
507.95
Ask
508.25
Low
500.10
High
510.45
Volumen
147
Cambio diario
0.90%
Cambio mensual
7.10%
Cambio a 6 meses
31.83%
Cambio anual
156.27%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B