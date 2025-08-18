Divisas / ESLT
ESLT: Elbit Systems Ltd
507.95 USD 4.53 (0.90%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ESLT de hoy ha cambiado un 0.90%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 500.10, mientras que el máximo ha alcanzado 510.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Elbit Systems Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
500.10 510.45
Rango anual
197.95 510.58
- Cierres anteriores
- 503.42
- Open
- 500.10
- Bid
- 507.95
- Ask
- 508.25
- Low
- 500.10
- High
- 510.45
- Volumen
- 147
- Cambio diario
- 0.90%
- Cambio mensual
- 7.10%
- Cambio a 6 meses
- 31.83%
- Cambio anual
- 156.27%
