Moedas / ESLT
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ESLT: Elbit Systems Ltd
478.10 USD 1.82 (0.38%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ESLT para hoje mudou para -0.38%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 473.41 e o mais alto foi 479.01.
Veja a dinâmica do par de moedas Elbit Systems Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESLT Notícias
- Sistema israelense de laser antimísseis "Iron Beam" estará pronto para uso militar ainda este ano
- Israeli anti-missile laser system ’Iron Beam’ ready for military use this year
- Israel - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice TA 35 recuou 1,88%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.88%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.13%
- Israel - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice TA 35 recuou 0,13%
- Israel - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice TA 35 recuou 1,01%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 1.01%
- Elbit Systems: Growth Prospects With Limited Upside (Rating Downgrade) (NASDAQ:ESLT)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.30%
- Elbit Systems stock reaches all-time high at 500.15 USD
- Jim Cramer Urges Caution On Intel Rally, Says IBM Offers More Than D-Wave - Elbit Systems (NASDAQ:ESLT), Energy Transfer (NYSE:ET)
- Amazon, Netflix, These Other Stocks Bear Watching As They Approach Buy Points
- Stock Market Week Ahead: OPEC, iPhone17 Launch And Communacopia
- Nukkleus Stock Soars To Fresh Highs On Tiltan Defense Tech Deal - Nukkleus (NASDAQ:NUKK)
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.08%
- Elbit Systems stock hits all-time high at 496.06 USD
- Dow Jones Futures: Market Rallies Into Nvidia, Tesla Breaks Out; 5 Stocks Near Buy Points
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.60%
- Elbit Systems price target raised to $540 from $500 at BofA Securities
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 1.34%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.58%
- Israel stocks lower at close of trade; TA 35 down 0.10%
- Israel stocks higher at close of trade; TA 35 up 0.76%
Faixa diária
473.41 479.01
Faixa anual
197.95 510.58
- Fechamento anterior
- 479.92
- Open
- 475.00
- Bid
- 478.10
- Ask
- 478.40
- Low
- 473.41
- High
- 479.01
- Volume
- 22
- Mudança diária
- -0.38%
- Mudança mensal
- 0.81%
- Mudança de 6 meses
- 24.09%
- Mudança anual
- 141.21%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh