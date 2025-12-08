ESHA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi 11.68 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 11.66 - 11.77 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.66 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. ESHA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi temettü ödüyor mu? ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi şu anda 11.68 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.36% ve USD değerlerini izler. ESHA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

ESHA hisse senedi nasıl alınır? ESH Acquisition Corp - Class A hisselerini şu anki 11.68 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.68 ve Ask 11.98 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı 0.17% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ESHA fiyat hareketlerini takip edin.

ESHA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.68 - 14.75 ve mevcut fiyatı 11.68 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.68 veya Ask 11.98 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.01% ve 6 aylık değişim oranı 4.85% değerlerini karşılaştırır. ESHA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi yıllık olarak 14.75 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.68 - 14.75). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.66 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ESH Acquisition Corp - Class A performansını takip edin.

ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.68 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.68 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.68 - 14.75 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ESHA fiyat hareketlerini izleyin.