ESHA: ESH Acquisition Corp - Class A
ESHA fiyatı bugün 0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 11.66 ve Yüksek fiyatı olarak 11.77 aralığında işlem gördü.
ESH Acquisition Corp - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
ESHA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi 11.68 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 11.66 - 11.77 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 11.66 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 13 değerine ulaştı. ESHA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi temettü ödüyor mu?
ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi şu anda 11.68 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 9.36% ve USD değerlerini izler. ESHA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
ESHA hisse senedi nasıl alınır?
ESH Acquisition Corp - Class A hisselerini şu anki 11.68 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 11.68 ve Ask 11.98 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 13 ve günlük değişim oranı 0.17% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte ESHA fiyat hareketlerini takip edin.
ESHA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 10.68 - 14.75 ve mevcut fiyatı 11.68 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 11.68 veya Ask 11.98 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.01% ve 6 aylık değişim oranı 4.85% değerlerini karşılaştırır. ESHA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi yıllık olarak 14.75 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 10.68 - 14.75). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 11.66 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak ESH Acquisition Corp - Class A performansını takip edin.
ESH Acquisition Corp - Class A hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 10.68 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 11.68 ve hareket ettiği yıllık aralık 10.68 - 14.75 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki ESHA fiyat hareketlerini izleyin.
ESHA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
ESH Acquisition Corp - Class A geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 11.66 ve yıllık değişim oranı 9.36% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 11.66
- Açılış
- 11.66
- Satış
- 11.68
- Alış
- 11.98
- Düşük
- 11.66
- Yüksek
- 11.77
- Hacim
- 13
- Günlük değişim
- 0.17%
- Aylık değişim
- 2.01%
- 6 aylık değişim
- 4.85%
- Yıllık değişim
- 9.36%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 413
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- 549
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki