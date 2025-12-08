QuotazioniSezioni
Valute / ESHA
ESHA: ESH Acquisition Corp - Class A

11.68 USD 0.02 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: Dollaro Valuta di profitto: Dollaro

Il tasso di cambio ESHA ha avuto una variazione del 0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 11.66 e ad un massimo di 11.77.

Segui le dinamiche di ESH Acquisition Corp - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni ESHA oggi?

Oggi le azioni ESH Acquisition Corp - Class A sono prezzate a 11.68. Viene scambiato all'interno di 11.66 - 11.77, la chiusura di ieri è stata 11.66 e il volume degli scambi ha raggiunto 13. Il grafico dei prezzi in tempo reale di ESHA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni ESH Acquisition Corp - Class A pagano dividendi?

ESH Acquisition Corp - Class A è attualmente valutato a 11.68. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 9.36% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di ESHA.

Come acquistare azioni ESHA?

Puoi acquistare azioni ESH Acquisition Corp - Class A al prezzo attuale di 11.68. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 11.68 o 11.98, mentre 13 e 0.17% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di ESHA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni ESHA?

Investire in ESH Acquisition Corp - Class A implica considerare l'intervallo annuale 10.68 - 14.75 e il prezzo attuale 11.68. Molti confrontano 2.01% e 4.85% prima di effettuare ordini su 11.68 o 11.98. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di ESHA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni ESH Acquisition Corp - Class A?

Il prezzo massimo di ESH Acquisition Corp - Class A nell'ultimo anno è stato 14.75. All'interno di 10.68 - 14.75, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 11.66 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di ESH Acquisition Corp - Class A utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni ESH Acquisition Corp - Class A?

Il prezzo più basso di ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) nel corso dell'anno è stato 10.68. Confrontandolo con gli attuali 11.68 e 10.68 - 14.75 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda ESHA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di ESHA?

ESH Acquisition Corp - Class A ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 11.66 e 9.36%.

Intervallo Giornaliero
11.66 11.77
Intervallo Annuale
10.68 14.75
Chiusura Precedente
11.66
Apertura
11.66
Bid
11.68
Ask
11.98
Minimo
11.66
Massimo
11.77
Volume
13
Variazione giornaliera
0.17%
Variazione Mensile
2.01%
Variazione Semestrale
4.85%
Variazione Annuale
9.36%
