通貨 / ESHA
ESHA: ESHアクイジション

11.99 USD 0.33 (2.83%)
セクター: 金融 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

ESHAの今日の為替レートは、2.83%変化しました。日中、通貨は1あたり11.66の安値と11.99の高値で取引されました。

ESHアクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

ESHA News

よくあるご質問

ESHA株の現在の価格は？

ESHアクイジションの株価は本日11.99です。11.66 - 11.99内で取引され、前日の終値は11.66、取引量は14に達しました。ESHAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

ESHアクイジションの株は配当を出しますか？

ESHアクイジションの現在の価格は11.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.27%やUSDにも注目します。ESHAの動きはライブチャートで確認できます。

ESHA株を買う方法は？

ESHアクイジションの株は現在11.99で購入可能です。注文は通常11.99または12.29付近で行われ、14や2.83%が市場の動きを示します。ESHAの最新情報はライブチャートで確認できます。

ESHA株に投資する方法は？

ESHアクイジションへの投資では、年間の値幅10.68 - 14.75と現在の11.99を考慮します。注文は多くの場合11.99や12.29で行われる前に、4.72%や7.63%と比較されます。ESHAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

ESHアクイジションの株の最高値は？

ESHアクイジションの過去1年の最高値は14.75でした。10.68 - 14.75内で株価は大きく変動し、11.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ESHアクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

ESHアクイジションの株の最低値は？

ESHアクイジション(ESHA)の年間最安値は10.68でした。現在の11.99や10.68 - 14.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ESHAの動きはライブチャートで確認できます。

ESHAの株式分割はいつ行われましたか？

ESHアクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.66、12.27%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
11.66 11.99
1年のレンジ
10.68 14.75
以前の終値
11.66
始値
11.66
買値
11.99
買値
12.29
安値
11.66
高値
11.99
出来高
14
1日の変化
2.83%
1ヶ月の変化
4.72%
6ヶ月の変化
7.63%
1年の変化
12.27%
