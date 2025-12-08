- 概要
ESHA: ESHアクイジション
ESHAの今日の為替レートは、2.83%変化しました。日中、通貨は1あたり11.66の安値と11.99の高値で取引されました。
ESHアクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
ESHA株の現在の価格は？
ESHアクイジションの株価は本日11.99です。11.66 - 11.99内で取引され、前日の終値は11.66、取引量は14に達しました。ESHAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
ESHアクイジションの株は配当を出しますか？
ESHアクイジションの現在の価格は11.99です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.27%やUSDにも注目します。ESHAの動きはライブチャートで確認できます。
ESHA株を買う方法は？
ESHアクイジションの株は現在11.99で購入可能です。注文は通常11.99または12.29付近で行われ、14や2.83%が市場の動きを示します。ESHAの最新情報はライブチャートで確認できます。
ESHA株に投資する方法は？
ESHアクイジションへの投資では、年間の値幅10.68 - 14.75と現在の11.99を考慮します。注文は多くの場合11.99や12.29で行われる前に、4.72%や7.63%と比較されます。ESHAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
ESHアクイジションの株の最高値は？
ESHアクイジションの過去1年の最高値は14.75でした。10.68 - 14.75内で株価は大きく変動し、11.66と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。ESHアクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
ESHアクイジションの株の最低値は？
ESHアクイジション(ESHA)の年間最安値は10.68でした。現在の11.99や10.68 - 14.75と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。ESHAの動きはライブチャートで確認できます。
ESHAの株式分割はいつ行われましたか？
ESHアクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、11.66、12.27%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 11.66
- 始値
- 11.66
- 買値
- 11.99
- 買値
- 12.29
- 安値
- 11.66
- 高値
- 11.99
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 2.83%
- 1ヶ月の変化
- 4.72%
- 6ヶ月の変化
- 7.63%
- 1年の変化
- 12.27%
- 実際
- 414
- 期待
- 前
- 413
- 実際
- 548
- 期待
- 前
- 549
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前