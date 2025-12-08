- Panorámica
ESHA: ESH Acquisition Corp - Class A
El tipo de cambio de ESHA de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 11.66, mientras que el máximo ha alcanzado 11.99.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ESH Acquisition Corp - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ESHA News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de ESHA hoy?
ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) se evalúa hoy en 11.66. El instrumento se negocia dentro de 11.66 - 11.99; el cierre de ayer ha sido 11.66 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios ESHA en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de ESH Acquisition Corp - Class A?
ESH Acquisition Corp - Class A se evalúa actualmente en 11.66. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 9.18% y USD. Monitoree los movimientos de ESHA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de ESHA?
Puede comprar acciones de ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) al precio actual de 11.66. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 11.66 o 11.96, mientras que 15 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de ESHA en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de ESHA?
Invertir en ESH Acquisition Corp - Class A implica tener en cuenta el rango anual 10.68 - 14.75 y el precio actual 11.66. Muchos comparan 1.83% y 4.67% antes de colocar órdenes en 11.66 o 11.96. Estudie los cambios diarios de precios de ESHA en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de ESH Acquisition Corp - Class A?
El precio más alto de ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) en el último año ha sido 14.75. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.68 - 14.75, una comparación con 11.66 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de ESH Acquisition Corp - Class A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de ESH Acquisition Corp - Class A?
El precio más bajo de ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) para el año ha sido 10.68. La comparación con los actuales 11.66 y 10.68 - 14.75 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de ESHA en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de ESHA?
En el pasado, ESH Acquisition Corp - Class A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 11.66 y 9.18% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 11.66
- Open
- 11.66
- Bid
- 11.66
- Ask
- 11.96
- Low
- 11.66
- High
- 11.99
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- 1.83%
- Cambio a 6 meses
- 4.67%
- Cambio anual
- 9.18%