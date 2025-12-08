- Übersicht
ESHA: ESH Acquisition Corp - Class A
Der Wechselkurs von ESHA hat sich für heute um 0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 11.66 bis zu einem Hoch von 11.77 gehandelt.
Verfolgen Sie die ESH Acquisition Corp - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ESHA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von ESHA heute?
Die Aktie von ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) notiert heute bei 11.68. Sie wird innerhalb einer Spanne von 11.66 - 11.77 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 11.66 und das Handelsvolumen erreichte 13. Das Live-Chart von ESHA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie ESHA Dividenden?
ESH Acquisition Corp - Class A wird derzeit mit 11.68 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 9.36% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von ESHA zu verfolgen.
Wie kaufe ich ESHA-Aktien?
Sie können Aktien von ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) zum aktuellen Kurs von 11.68 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 11.68 oder 11.98 platziert, während 13 und 0.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von ESHA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in ESHA-Aktien?
Bei einer Investition in ESH Acquisition Corp - Class A müssen die jährliche Spanne 10.68 - 14.75 und der aktuelle Kurs 11.68 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.01% und 4.85%, bevor sie Orders zu 11.68 oder 11.98 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von ESHA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ESH Acquisition Corp - Class A?
Der höchste Kurs von ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) im vergangenen Jahr lag bei 14.75. Innerhalb von 10.68 - 14.75 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 11.66 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von ESH Acquisition Corp - Class A mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ESH Acquisition Corp - Class A?
Der niedrigste Kurs von ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) im Laufe des Jahres betrug 10.68. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 11.68 und der Spanne 10.68 - 14.75 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von ESHA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von ESHA statt?
ESH Acquisition Corp - Class A hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 11.66 und 9.36% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 11.66
- Eröffnung
- 11.66
- Bid
- 11.68
- Ask
- 11.98
- Tief
- 11.66
- Hoch
- 11.77
- Volumen
- 13
- Tagesänderung
- 0.17%
- Monatsänderung
- 2.01%
- 6-Monatsänderung
- 4.85%
- Jahresänderung
- 9.36%
