ESHA: ESH Acquisition Corp - Class A
A taxa do ESHA para hoje mudou para 0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 11.66 e o mais alto foi 11.77.
Veja a dinâmica do par de moedas ESH Acquisition Corp - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
ESHA Notícias
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de ESHA hoje?
Hoje ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) está avaliado em 11.68. O instrumento é negociado dentro de 11.66 - 11.77, o fechamento de ontem foi 11.66, e o volume de negociação atingiu 13. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de ESHA em tempo real.
As ações de ESH Acquisition Corp - Class A pagam dividendos?
Atualmente ESH Acquisition Corp - Class A está avaliado em 11.68. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 9.36% e USD. Monitore os movimentos de ESHA no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de ESHA?
Você pode comprar ações de ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) pelo preço atual 11.68. Ordens geralmente são executadas perto de 11.68 ou 11.98, enquanto 13 e 0.17% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de ESHA no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de ESHA?
Investir em ESH Acquisition Corp - Class A envolve considerar a faixa anual 10.68 - 14.75 e o preço atual 11.68. Muitos comparam 2.01% e 4.85% antes de enviar ordens em 11.68 ou 11.98. Estude as mudanças diárias de preço de ESHA no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações ESH Acquisition Corp - Class A?
O maior preço de ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) no último ano foi 14.75. As ações oscilaram bastante dentro de 10.68 - 14.75, e a comparação com 11.66 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de ESH Acquisition Corp - Class A no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações ESH Acquisition Corp - Class A?
O menor preço de ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) no ano foi 10.68. A comparação com o preço atual 11.68 e 10.68 - 14.75 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de ESHA em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de ESHA?
No passado ESH Acquisition Corp - Class A passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 11.66 e 9.36% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 11.66
- Open
- 11.66
- Bid
- 11.68
- Ask
- 11.98
- Low
- 11.66
- High
- 11.77
- Volume
- 13
- Mudança diária
- 0.17%
- Mudança mensal
- 2.01%
- Mudança de 6 meses
- 4.85%
- Mudança anual
- 9.36%
