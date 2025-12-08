- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ESHA: ESH Acquisition Corp - Class A
Курс ESHA за сегодня изменился на -8.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.41, а максимальная — 12.40.
Следите за динамикой ESH Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ESHA
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций ESHA сегодня?
ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) сегодня оценивается на уровне 11.66. Инструмент торгуется в пределах 11.41 - 12.40, вчерашнее закрытие составило 12.70, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESHA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям ESH Acquisition Corp - Class A?
ESH Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 11.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.18% и USD. Отслеживайте движения ESHA на графике в реальном времени.
Как купить акции ESHA?
Вы можете купить акции ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) по текущей цене 11.66. Ордера обычно размещаются около 11.66 или 11.96, тогда как 67 и 2.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESHA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции ESHA?
Инвестирование в ESH Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 10.68 - 14.75 и текущей цены 11.66. Многие сравнивают 1.83% и 4.67% перед размещением ордеров на 11.66 или 11.96. Изучайте ежедневные изменения цены ESHA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ESH Acquisition Corp - Class A?
Самая высокая цена ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) за последний год составила 14.75. Акции заметно колебались в пределах 10.68 - 14.75, сравнение с 12.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ESH Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ESH Acquisition Corp - Class A?
Самая низкая цена ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) за год составила 10.68. Сравнение с текущими 11.66 и 10.68 - 14.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESHA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций ESHA?
В прошлом ESH Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.70 и 9.18% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 12.70
- Open
- 11.41
- Bid
- 11.66
- Ask
- 11.96
- Low
- 11.41
- High
- 12.40
- Объем
- 67
- Дневное изменение
- -8.19%
- Месячное изменение
- 1.83%
- 6-месячное изменение
- 4.67%
- Годовое изменение
- 9.18%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.