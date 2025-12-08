Курс ESHA за сегодня изменился на -8.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.41, а максимальная — 12.40.

Следите за динамикой ESH Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.