ESHA: ESH Acquisition Corp - Class A

11.66 USD 1.04 (8.19%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс ESHA за сегодня изменился на -8.19%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.41, а максимальная — 12.40.

Следите за динамикой ESH Acquisition Corp - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций ESHA сегодня?

ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) сегодня оценивается на уровне 11.66. Инструмент торгуется в пределах 11.41 - 12.40, вчерашнее закрытие составило 12.70, а торговый объем достиг 67. Всю динамику можно отследить на ценовом графике ESHA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям ESH Acquisition Corp - Class A?

ESH Acquisition Corp - Class A в настоящее время оценивается в 11.66. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 9.18% и USD. Отслеживайте движения ESHA на графике в реальном времени.

Как купить акции ESHA?

Вы можете купить акции ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) по текущей цене 11.66. Ордера обычно размещаются около 11.66 или 11.96, тогда как 67 и 2.19% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения ESHA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции ESHA?

Инвестирование в ESH Acquisition Corp - Class A предполагает учет годового диапазона 10.68 - 14.75 и текущей цены 11.66. Многие сравнивают 1.83% и 4.67% перед размещением ордеров на 11.66 или 11.96. Изучайте ежедневные изменения цены ESHA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции ESH Acquisition Corp - Class A?

Самая высокая цена ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) за последний год составила 14.75. Акции заметно колебались в пределах 10.68 - 14.75, сравнение с 12.70 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику ESH Acquisition Corp - Class A на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции ESH Acquisition Corp - Class A?

Самая низкая цена ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) за год составила 10.68. Сравнение с текущими 11.66 и 10.68 - 14.75 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения ESHA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций ESHA?

В прошлом ESH Acquisition Corp - Class A проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 12.70 и 9.18% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
11.41 12.40
Годовой диапазон
10.68 14.75
Предыдущее закрытие
12.70
Open
11.41
Bid
11.66
Ask
11.96
Low
11.41
High
12.40
Объем
67
Дневное изменение
-8.19%
Месячное изменение
1.83%
6-месячное изменение
4.67%
Годовое изменение
9.18%
