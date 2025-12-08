CotationsSections
Devises / ESHA
Retour à Actions

ESHA: ESH Acquisition Corp - Class A

11.99 USD 0.33 (2.83%)
Secteur: Financier Base: Dollar américain Devise de profit: Dollar américain

Le taux de change de ESHA a changé de 2.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 11.66 et à un maximum de 11.99.

Suivez la dynamique ESH Acquisition Corp - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ESHA Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action ESHA aujourd'hui ?

L'action ESH Acquisition Corp - Class A est cotée à 11.99 aujourd'hui. Elle se négocie dans 11.66 - 11.99, a clôturé hier à 11.66 et son volume d'échange a atteint 14. Le graphique en temps réel du cours de ESHA présente ces mises à jour.

L'action ESH Acquisition Corp - Class A verse-t-elle des dividendes ?

ESH Acquisition Corp - Class A est actuellement valorisé à 11.99. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.27% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de ESHA.

Comment acheter des actions ESHA ?

Vous pouvez acheter des actions ESH Acquisition Corp - Class A au cours actuel de 11.99. Les ordres sont généralement placés à proximité de 11.99 ou de 12.29, le 14 et le 2.83% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de ESHA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action ESHA ?

Investir dans ESH Acquisition Corp - Class A implique de prendre en compte la fourchette annuelle 10.68 - 14.75 et le prix actuel 11.99. Beaucoup comparent 4.72% et 7.63% avant de passer des ordres à 11.99 ou 12.29. Consultez le graphique du cours de ESHA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action ESH Acquisition Corp - Class A ?

Le cours le plus élevé de ESH Acquisition Corp - Class A l'année dernière était 14.75. Au cours de 10.68 - 14.75, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 11.66 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de ESH Acquisition Corp - Class A sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action ESH Acquisition Corp - Class A ?

Le cours le plus bas de ESH Acquisition Corp - Class A (ESHA) sur l'année a été 10.68. Sa comparaison avec 11.99 et 10.68 - 14.75 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de ESHA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action ESHA a-t-elle été divisée ?

ESH Acquisition Corp - Class A a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 11.66 et 12.27% après les opérations sur titres.

Range quotidien
11.66 11.99
Range Annuel
10.68 14.75
Clôture Précédente
11.66
Ouverture
11.66
Bid
11.99
Ask
12.29
Plus Bas
11.66
Plus Haut
11.99
Volume
14
Changement quotidien
2.83%
Changement Mensuel
4.72%
Changement à 6 Mois
7.63%
Changement Annuel
12.27%
12 décembre, vendredi
18:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
414
Fcst
Prev
413
18:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
548
Fcst
Prev
549
20:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
20:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev