Dövizler / ESE
ESE: ESCO Technologies Inc
212.53 USD 5.37 (2.46%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ESE fiyatı bugün -2.46% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 212.48 ve Yüksek fiyatı olarak 217.72 aralığında işlem gördü.
ESCO Technologies Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
ESE haberleri
- ESE hissesi 211,63 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- ESE stock reaches all-time high at 211.63 USD
- ESCO Technologies: A Great Business That's Too Pricey For My Liking (NYSE:ESE)
- ESE stock reaches all-time high of 205.36 USD
- Esco Technologies stock reaches all-time high at 201.83 USD
- ESE stock hits all-time high at 198.56 USD
- Earnings call transcript: ESCO Technologies Q3 2025 sees EPS fall short
- ESCO Technologies Q3 2025 slides: sales surge 27%, backlog hits record $1.17B
- ESCO (ESE) Q3 Orders Surge 194%
- ESCO Technologies earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Are Industrial Products Stocks Lagging ESCO Technologies (ESE) This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Eaton, Emerson Electric, ESCO Technologies and AZZ
- 4 Manufacturing Electronics Stocks to Consider on Robust Industry Trends
- RBC Bearings completes $275 million acquisition of VACCO Industries
- ESCO Technologies completes VACCO Industries sale to RBC Bearings
- ESE stock hits all-time high of 196.83 USD
- Are Industrial Products Stocks Lagging AZZ (AZZ) This Year?
- ESE stock hits all-time high at 195.91 USD
- ESE stock hits all-time high at 187.97 USD
- RBC Bearings: A Smooth Operator (NYSE:RBC)
- ESE Stock Soars to All-Time High, Reaching $187.73
- ESCO Announces Divestiture of VACCO Industries
- RBC Bearings to acquire VACCO Industries for $310 million
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
Günlük aralık
212.48 217.72
Yıllık aralık
119.57 220.32
Önceki kapanış
- 217.90
Açılış
- 217.72
Satış
- 212.53
Alış
- 212.83
Düşük
- 212.48
Yüksek
- 217.72
Hacim
- 177
Günlük değişim
- -2.46%
Aylık değişim
- 7.66%
6 aylık değişim
- 35.05%
Yıllık değişim
- 65.14%
21 Eylül, Pazar