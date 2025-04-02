Moedas / ESE
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ESE: ESCO Technologies Inc
212.03 USD 1.55 (0.74%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ESE para hoje mudou para 0.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 208.77 e o mais alto foi 215.06.
Veja a dinâmica do par de moedas ESCO Technologies Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ESE Notícias
- Ações da ESE atingem máxima histórica de US$ 211,63
- ESE stock reaches all-time high at 211.63 USD
- ESCO Technologies: A Great Business That's Too Pricey For My Liking (NYSE:ESE)
- ESE stock reaches all-time high of 205.36 USD
- Esco Technologies stock reaches all-time high at 201.83 USD
- ESE stock hits all-time high at 198.56 USD
- Earnings call transcript: ESCO Technologies Q3 2025 sees EPS fall short
- ESCO Technologies Q3 2025 slides: sales surge 27%, backlog hits record $1.17B
- ESCO (ESE) Q3 Orders Surge 194%
- ESCO Technologies earnings missed by $0.03, revenue fell short of estimates
- Are Industrial Products Stocks Lagging ESCO Technologies (ESE) This Year?
- Zacks Industry Outlook Highlights Eaton, Emerson Electric, ESCO Technologies and AZZ
- 4 Manufacturing Electronics Stocks to Consider on Robust Industry Trends
- RBC Bearings completes $275 million acquisition of VACCO Industries
- ESCO Technologies completes VACCO Industries sale to RBC Bearings
- ESE stock hits all-time high of 196.83 USD
- Are Industrial Products Stocks Lagging AZZ (AZZ) This Year?
- ESE stock hits all-time high at 195.91 USD
- ESE stock hits all-time high at 187.97 USD
- RBC Bearings: A Smooth Operator (NYSE:RBC)
- ESE Stock Soars to All-Time High, Reaching $187.73
- ESCO Announces Divestiture of VACCO Industries
- RBC Bearings to acquire VACCO Industries for $310 million
- Franklin Electric: A Fascinating Business That Doesn't Warrant Much Optimism (NASDAQ:FELE)
Faixa diária
208.77 215.06
Faixa anual
119.57 215.06
- Fechamento anterior
- 210.48
- Open
- 208.77
- Bid
- 212.03
- Ask
- 212.33
- Low
- 208.77
- High
- 215.06
- Volume
- 402
- Mudança diária
- 0.74%
- Mudança mensal
- 7.41%
- Mudança de 6 meses
- 34.73%
- Mudança anual
- 64.75%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh